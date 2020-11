Rijswijk verhuist ondanks extra miljoenen terug naar oude stadhuis: ‘Goedkoper dan nu stoppen’

De miljoenenoperatie houdt Rijswijk al jaren bezig. De renovatie van het gebouw uit de jaren 60 aan de Generaal Spoorlaan is ook al begonnen, maar liep dit voorjaar vertraging op door de vondst van asbest. Twee oud-wethouders schreven vorige week nog een brandbrief aan het stadsbestuur, met de boodschap dat op basis van hun voorspelling het hele project een financiële ramp gaat worden, waar de inwoners van Rijswijk voor op moeten draaien.

‘Trumpiaans nepnieuws’ noem-de het college de boodschap van de oud-wethouders. Zelfs met de tegenvaller van extra miljoenen voor het verwijderen van het asbest, is terugverhuizen nog steeds financieel het voordeligst, aldus het college. Nu huist de gemeente nog in een gehuurde ruimte in hoogbouw bij winkelcentrum In de Bogaard.

Asbest

Het is de bedoeling dat behalve de gemeente ook de bibliotheek, het centrum voor de kunsten Trias en Welzijn Rijswijk hun onderkomen krijgen in het oude stadhuis, dat Huis van de Stad gaat heten. Ook voor die organisaties is het een spannende periode geweest, aangezien onzeker was of zij vanuit hun huidige behuizing wel naar het oude stadhuis zouden gaan.

Het asbest is de afgelopen maanden gesaneerd en waar het kon is de renovatie van het pand doorgegaan. Naar verwachting kunnen de drie maatschappelijke organisaties die op de begane grond komen er in het voorjaar van 2022 in. Daarna worden de bovenste verdiepingen gereed gemaakt voor de verhuizing van de gemeentelijke organisatie en de raadzaal. Dit zal rond de zomer van 2022 klaar zijn.

