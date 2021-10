Rijswijk voorkomt met openhouden azc dat bewoners naar noodopvang moeten: ‘Belachelijk dat anderen niets doen’

De gemeenteraad van Rijswijk, die behoorlijk kritisch was op langer openhouden, is om. De raadsleden vinden het in meerderheid onacceptabel dat de 500 bewoners van het azc aan de Lange Kleiweg, veelal gezinnen, op stoeltjes terechtkomen in een overvolle noodopvang ergens in Nederland. Die kans is door de grote toestroom van veel andere vluchtelingen enorm groot als het azc per 1 november na vijf jaar leeg moet zijn.