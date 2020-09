Rijswijk wil meer huurwoningen van 737 tot 1000 euro

Er zijn volgens de gemeente nauwelijks woningen in die categorie beschikbaar. Deze groep woningzoekers verdient te veel om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning en kunnen door de hoge vraagprijzen van woningen vaak geen woning kopen. ,,Daar moet nu heel snel verandering in komen en daarom gaan we onderzoeken of het mogelijk is zelf woningen in het middensegment te bouwen’,’ zegt wethouder Johanna Besteman (Wonen).