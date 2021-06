Rijswijker (43) pikt Feyenoordkampioensschaal en spaarpot met 400 euro van zijn broer

John Medley maakt speciaal lied voor bekerfina­le ADO Den Haag Vrouwen

14:31 ADO Den Haag Vrouwen leeft muzikaal toe naar de bekerfinale. John Medley, bekend van de hit Groen Geel Hart in het seizoen 2010-2011 toen de mannen Europees voetbal haalde, heeft nu een nummer voor het vrouwenteam opgenomen. Het lied is genaamd: ‘Ode aan de ADO Vrouwen’ en is te vinden op YouTube. De selectie van Sjaak Polak fungeert in de videoclip als achtergrondkoor.