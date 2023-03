Rijswijker steelt ruim half miljoen van broer en verdwijnt

Analyse Den Haag kent alleen kinderboer­de­rij­en, toch scoort BBB hier prima: hoe kan dat?

Het is een puike prestatie. Ook in Den Haag gooit de BoerBurgerBeweging hoge ogen bij de provinciale verkiezingen. Een vierde plek, achter VVD, GroenLinks en D66, is bewonderenswaardig in een stad die de agrarische sector alleen kent van kinderboerderijen als De Kakelhof en De Woelige Stal