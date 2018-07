Rijswijkers op de bres voor bus 23

Dat aantal is online verzameld, zegt Nel Kames van Rijswijks Belang die de petitie is begonnen. Het raadslid gaat maandag de wijk in met een geprinte versie van de petitie om die later aan te bieden aan de MetropoolRegio Rotterdam Den Haag (MRDH) die het besluit heeft t genomen de buslijn door de Muziekbuurt te schrappen.

,,Het kan niet zo zijn dat al die mensen daar verstoken blijven van een bus’’, zegt Kames. ,,Hij rijdt ook naar het Leyenburg ziekenhuis. Hoe moeten de veelal oudere bewoners van de Muziekbuurt daar dan komen? De bus rijdt dan wel vanaf De Bogaard, maar dat is veel te ver voor hen om naartoe te lopen.’’

Tijdwinst

De partij van Kames heeft in juni al aangegeven dat het skippen van de wijk door de busdienst een heel slecht idee is. Dat deed ook het CDA dat zich toen al uitsprak tégen het weghalen van haltes uit de route van buslijn 23. Kames: ,,Het argument van de MRDH is om tijdwinst in de dienstregeling te boeken. Het gaat toch om mensen ergens heen te brengen?’’

Het gemeentebestuur, in de persoon van mobiliteitswethouder Björn Lugthart, deelt het ongenoegen over het schrappen van de Muziekbuurt uit de busdienst. De gemeente heeft zich steeds tegen het vervoersplan verzet. Lugthart zei vorige week na het besluit van de MRDH dan ook te blijven aandringen op terugdraaien van de beslissing.

Heroverwegen

,,Ook is afgedwongen dat in de gaten gaat worden gehouden of er daadwerkelijk tijdwinst is door het schrappen van de haltes in de Muziekbuurt’’, zegt een woordvoerder van de gemeente Rijswijk. ,,Als dat niet zo is dan zal de MRDH moeten heroverwegen om bus 23 daar terug te laten keren.’’

Daarnaast wil de gemeente Rijswijk de mogelijkheden onderzoeken voor alternatief vervoer in de Muziekbuurt. ,,Voor de bewoners van de Muziekbuurt is het van groot belang dat zij goed openbaar vervoer houden’’, aldus wethouder Lugthart. Maar Kames wil daar niet op wachten. ,,Wij springen op de bres voor bus 23.’’