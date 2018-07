Rijswijkers verdelen 100.000 euro na winst in Postcode Loterij

Groep De Mos bezorgd om toename zelfdodin­gen onder jongeren

15:47 Groep De Mos is bezorgd over de forse toename van het aantal zelfdodingen onder jongeren van tien tot twintig jaar. Begin deze maand kwam naar buiten dat het aantal suïcides landelijk explosief is gestegen in die groep. In 2017 maakten 81 jongeren een einde aan hun leven, tegenover 48 een jaar eerder. Ook het totale aantal zelfdodingen nam vorig jaar toe: van 1894 naar 1917.