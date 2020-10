Rijswijks college wil door met bouw stadhuis

De vertraging van de bouwwerkzaamheden, de asbestsanering en de aanvullende onderzoeken hebben extra geld gekost, namelijk zo'n 6,9 miljoen euro. Wethouder Björn Lugthart: ,,We hebben grondig in kaart gebracht hoe we er voor staan en wat we nog kunnen verwachten. Daarmee hebben we goed zicht gekregen op de situatie. Op basis hiervan hebben we een weloverwogen afweging kunnen maken hoe verder met het Huis van de Stad. Doorgaan blijft nog steeds de beste optie. Ondanks de financiële tegenvaller blijft de business case nog steeds overeind en zijn we financieel gunstiger af door te verhuizen. Wat mij betreft kunnen we verder met het verwezenlijken van het Huis van de Stad.”