Rijswijks De Wits gooit hoge ogen in Koffie Top 100

'Deze zaak is een voorbeeld voor velen: brandschoon en zeer verzorgd.' Die complimenten kan restaurant De Wits in Rijswijk in zijn zak steken. De zaak haalde de vierde plaats in de landelijke koffietest van horecavakblad Misset, en is de best geteste in Zuid-Holland.