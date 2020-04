Rijswijks echtpaar wordt wakker in kamer vol met bijen: ‘Ook de bijen hadden er Woningsdag gemaakt’

Het echtpaar lag te slapen op de zolder van hun woning aan de Burgemeester Cochiuslaan in Rijswijk toen Miep ineens wakker werd van hard gezoem. De bewoonster opende midden in de nacht haar ogen, deed het licht aan en zag dat de hele kamer vol met bijen zat. ,,Ze gilde het uit”, zegt Harry met een lach in zijn stem. ,,Het is natuurlijk wel even schrikken. De bijen reageerden op het licht en er zaten er een paar op haar nachthemd en op de kussens. Ook de bijen hadden dus van Koningsdag Woningsdag gemaakt”, grapt hij.

Een hele grote verrassing was het volgens de bewoners niet. ,,De dag ervoor hadden we al wat bijen in huis gehad. Die hebben we keurig weer buiten gezet. Maar op Koningsdag had er een hele zwerm boven het huis gehangen. De buren hoorden het gezoem zelfs en kwamen een kijkje nemen.” De Rijswijker besloot contact op te nemen met een imker. ,,Die adviseerde om het even aan te kijken. Hij vermoedde dat ze op doortocht waren en die avond weer weg zouden gaan.” Maar dit bleek de volgende ochtend dus niet het geval. De bijen hadden zich in de schoorsteen gevestigd en waren niet van plan om daar weg te gaan.

Harry bleef er relatief rustig onder. ,,Voor bijen hoef je niet bang te zijn, maar als je er per ongeluk op zou gaan staan denk ik wel dat je een reactie terug kan verwachten.”

De zwerm bijen vloog op Koningsdag boven het huis van Harry en Miep.

Harry en Miep wilden er alles aan doen om te voorkomen dat de bijen moesten worden gedood. ,,Het zou zonde zijn als de bijen verdelgd moesten worden. Daarom hoopten we dat een imker ze weg kon halen op een natuurlijke manier.”

Hulp

Het stel besloot in een andere kamer verder te gaan slapen gezien het tijdstip. Later werd opnieuw de imker ingeschakeld die samen met de brandweer een kijkje kwam nemen. ,,Normaal zou de brandweer hier niet voor uitrukken, maar omdat de bijen zich in de schoorsteen hadden gevestigd was het lastig om erbij te komen. Ik wilde niet dat de imker zonder hulp het dak op moest.”

De brandweer vond het geen probleem om de imker een handje te helpen, maar had wel een voorwaarde. ,,De brandweerman ging niet naar boven zonder imkerpak”, zegt Harry. ,,Dan was hij misschien wel van de hoogwerker gesprongen.”

De brandweer hielp de imker bij het vangen van de bijen.

Koningin

Bij de schoorsteen ging imker Jasper de Vries uit Den Hoorn op zoek naar de koningin. Samen met de brandweer heeft hij een paar stenen uit de schoorsteen gehaald. ,,Als je de koningin te pakken krijgt gaan alle werkbijen mee. Ze geeft namelijk een bepaalde geur af. Het werkt als een soort magneet. Overal waar de koningin gaat, gaan de werkbijen ook.” Het was even zoeken maar na een tijdje werd de vorstelijke dame gevangen. Daarna konden ook de werkbijen zonder enig probleem worden meegenomen.

De bijen zijn uiteindelijk door een imker gevangen.

De Vries nam de koningin en de werkbijen mee naar zijn kassen en heeft de beestjes een nieuw huis gegeven. ,,We zijn heel blij dat de bijen nu een nieuw huis hebben”, zegt Harry opgelucht. ,,De imker en brandweer hebben ons ontzettend goed geholpen. En die schade aan de schoorsteen nemen we gewoon voor onze eigen rekening.”