RijswijksBelang: ‘Stop met azc Rijswijk na geweld’

Huis te koop, maar dan wel onder voorbehoud

10:11 Je huis verkopen is op de huidige woningmarkt geen probleem. Het is echter de vraag of je als (ver)koper op tijd een nieuwe woning vindt wanneer die van jou binnen de kortste keren is verkocht. De Gratis Makelaar, actief in deze regio, heeft daarop nu de functie 'Te koop Onder Voorbehoud' bedacht.