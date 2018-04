Rijswijkse brandweer in shock na verbazingwekkende MindF*ck

De brandweermannen van kazerne Rijswijk waren als door bliksem getroffen door een truc van Victor Mids. De illusionist liet hen verbluft achter na een verbazingwekkende zinsbegoocheling die afgelopen zaterdag te zien was in het programma MindF*ck.

Victor Mids trommelde vorig jaar enkele brandweermannen op om hen te onderwerpen aan een illusie. Iedereen werd in een brandweerpak gehesen en in de brandweerwagen werden ze met gillende sirenen naar een oefenterrein gebracht. Daar stelde de presentator aan de brandweermannen de vraag of zij ooit gehoord hadden van de theorie dat water een geheugen zou hebben en dus herinneringen zou opslaan: een omstreden theorie, maar een mooie voedingsbodem voor een illusie, aldus Mids.

Er werd flink met de hoofden geschud. Nee, de mannen kenden die theorie niet, maar ze begrepen ook wel dat het hun vervolgens haarfijn uitgelegd zou worden.

Jan

Brandweerman Roelof speelde de hoofdrol in de illusie van Victor Mids. Er werden een brandweerslang en een flesje water bij gehaald. ,,Neem een slokje water uit het flesje, maar je mag het niet doorslikken’’, beval Mids. ,,Houd het water in je mond. Ik wil dat je dan aan een naam gaat denken van iemand die heel belangrijk voor je is. Dan wil ik je vragen om heel langzaam het water in de brandslang te spugen.’’

En zo geschiedde. De herinnering van de naam werd in de brandslang gespuugd en Roelof mocht de kranen openzetten. Op de muur verscheen de naam Jan; de naam die Roelof in zijn hoofd had. Gejoel en gelach volgden, want de brandweermannen snapten niets van de illusie. ,,Het is verbazingwekkend!’’ lachten ze. ,,Ik ga goed nadenken over hoe zoiets kan’’, grinnikte Roelof.