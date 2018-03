Rijswijkse hertelling door 192 mensen in drie uur tijd om twee stemmen verschil

De burgemeester noemt het vanaf de tribune in de Marimbahal ‘een heel bijzonder uitzicht’. Beneden wordt niet zoals gebruikelijk gebasketbald of gevolleybald, maar zitten er 192 mensen in witte T-shirts aan lange tafels. Zij zijn de tellers van de hertelling van de gemeenteraadsverkiezing van vorige week woensdag. Daartoe besloot burgemeester Bezuijen omdat er mogelijke onregelmatigheden in een van de stembureaus hebben plaatsgevonden. D66 vroeg woensdagnacht meteen om een hertelling omdat de partij in de einduitslag welgeteld twee stemmen minder had dan de nieuwe lokale partij Wij. Dat scheelde meteen één zetel. ,,Maar zo’n verzoek alleen is niet genoeg om te laten hertellen”, legt Bezuijen vanochtend uit. ,,Er moet meer aan de hand zijn. Dat is hier mogelijk het geval. Het is dus een combinatie.”

Geen aarzeling

Bezuijen realiseerde zich dat een hertelling veel werk zou betekenen, maar hij aarzelde niet om er mee in te stemmen. ,,Je wilt het helemaal goed hebben. De uitslag bepaalt wel voor de komende vier jaar hoe de gemeenteraad er uitziet. Het is belangrijk.”



Omdat veruit de meeste tellers bij de gemeente werken, staat de serviceverlening op het stadhuis in Rijswijk op een laag pitje. Doorgaans zijn er zeven balies open voor het publiek, vandaag maar één. ,,Ik ben er trots op dat we in zo’n korte tijd zo veel mensen op de been hebben kunnen krijgen”, aldus Bezuijen.



Afgezien van de 192 tellers zijn er ook twintig observatoren (zwart T-shirt) en zestien ondersteuners (ook in het wit) actief. Na de officiële opening door de burgemeester, die vanaf de tribune de mensen door de microfoon toespraak, kregen de tellers te horen wanneer een stem ongeldig was. ‘Onder meer als er meerdere vakjes rood zijn gemaakt.’



Verwacht wordt dat het tellen van de 21.224 stemmen vanmiddag tussen twee en drie uur is voltooid. Bezuijen hoopt morgenochtend, zes dagen na de verkiezing, de nieuwe officiële uitslag bekend te kunnen maken.



