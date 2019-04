Rijswijkse Julio Iglesias houdt Spaanse carrière over aan halve finale Got Talent España

InterviewWilliam Janz, de Rijswijkse Julio Iglesias-imitator , is als halvefinalist geëindigd bij de Spaanse variant van talentenshow Got Talent. Hij moest het afleggen tegen een clown, een klassiek zingende dame en een waaghals op een spijkerbed, maar zijn Iberische avontuur zit er nog lang niet op.

Miljoenen ogen stonden maandagavond gericht op Tele Cinco in Spanje voor de halve finale van Got Talent España. Daar zagen de Spanjaarden een Rijswijkse zanger een medley zingen met de grootste hits van de bekendste zanger van het Zuid-Europese land. Ondanks dat hij niet door mag naar de finale is de mbo-leraar goed gestemd over zijn avontuur in de talentenjacht. ,,Ik ben nog niet klaar in Spanje, en de Spanjaarden zijn nog niet klaar met mij.”

De zanger is pas net terug in Nederland maar mag vrijdag al weer terugvliegen voor zijn eerste boeking, een concert in de Catalaanse stad Girona. ,,Het is al heel lang mijn droom om door te breken in Spanje. Nu komt het onverwachts in een snelvaart.” Janz zag een paar maanden geleden hoe Glennis Grace hoge ogen gooide in de Amerikaanse variant van het programma en besloot een gok te wagen in Spanje.

Dubbelganger

De zanger, die doordeweeks lesgeeft op een mbo-school, is sinds zijn jeugd al gek op Spaanse liederen en zong altijd graag mee. Later kwam hij erachter dat hij zeer goed de legendarische zanger Julio Iglesias kan na doen. Dat vinden ze ook in Spanje, waar hij in de pers een ware dubbelganger wordt genoemd. Hij ondervindt het ook op straat waar men hem begint te herkennen. ,,Een stelletje in Madrid liep naar mij toe met een fotocamera. ‘Ik maak wel even een kliekje van jullie samen’, zei ik uit vriendelijkheid, maar ze wilden met mij op de foto.”

Zijn Julio Iglesias-act is de Spaanse booking agents ook niet ontgaan. De boekingen stromen in rap tempo binnen, volgens de zanger. De Rijswijker kan het voorlopig nog combineren met zijn baan als docent, maar zal regelmatig op de planken van Spaanse podia staan. ,,Nu is het tijd om door te zetten. Binnenkort komt er een Spaanstalige single uit.”

De 44-jarige Nederlander denkt stiekem al groter dan alleen Spanje, net zoals zijn grote voorbeeld Julio Iglesias. ,,Ik heb online ook al berichtjes gelezen van Argentijnen en Colombianen met het verzoek om een keer langs te komen in Zuid-Amerika.”

