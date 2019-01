Rijswijkse Julio Iglesias verovert Spaanse harten

Janz heet eigenlijk William Jansen en werkt in het dagelijks leven als leraar Nederlands en inburgerschap aan het MBO Rijnland in Leiden. Hij stond voor D66 op de kandidatenlijst van de gemeenteraadsverkiezingen in Rijswijk vorig jaar.

Soudmixshow

De 44-jarige zingende onderwijzer deed in 1996 al mee aan de Soundmixshow van Henny Huisman waar hij in de finale zijn meerdere moest erkennen in Edsilia Rombely. Sindsdien is hij zijn baan als onderwijzer altijd blijven combineren met zingen.