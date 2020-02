Rijswijkse kleinzoon maakt boek over fascinerende leven van zijn opa, een vergeten verzetsheld

Van alle verhalen die de jonge Just Stam over zijn opa hoorde, vond hij die over het Sportfondsenbad in Dordrecht nog wel de allermooiste. Vanuit dit zwembad probeerde reservemajoor Den Boer in mei 1940 de bruggen tussen Dordrecht en Zwijndrecht, die door de Duitsers waren ingenomen, te heroveren. ,,Hij wilde voorkomen dat ze zouden doorstoten naar Rotterdam en had veertig man om zich heen verzameld.’’