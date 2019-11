Rijswijkse KOZP besluit eind deze week over demonstratie tegen zwarte piet

Protest tegen maximum­snel­heid van de baan: ‘Te weinig animo onder boze automobi­lis­ten’

15:23 Het lijkt erop dat het protest van automobilisten die boos zijn over de verlaging van de maximale snelheid van 130 naar 100 kilometer per uur, niet doorgaat. De organisator is niet komen opdagen bij het gesprek met de gemeente over de randvoorwaarden van de demonstratie. Ook heeft hij geen geschikte locatie aangedragen.