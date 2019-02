Rijswijkse politiek wil niet praten over geklapt college

Van de aanwezige raadsfracties was er zegge en schrijve één die wel wilde praten over wat in Rijswijk ‘de ontstane situatie’ heet. Afgelopen maandag stapte de lokale VVD vanwege het klimaatbeleid uit het college van burgemeesters en wethouders. Het is nu aan oppositiepartij Beter voor Rijswijk, de grootste in de gemeente, om het voortouw te nemen in gesprekken en onderhandelingen over een nieuw college.



Toch heeft een dag na het verrassende vertrek van de VVD uit het Rijswijkse gemeentebestuur alleen de PvdA behoefte om daar in de raadsvergadering over te praten. Waarom, wilde fractievoorzitter Andy Kooy bijvoorbeeld weten, zag de VVD de klimaatvisie van het stadsbestuur niet passen in de coalitieafspraken?



Maar een antwoord kwam er dus niet, noch van de VVD, noch van andere partijen. Zij hadden ‘geen behoefte’ om over de coalitiebreuk te praten in de raadsvergadering. Kooy reageerde onthutst: ,,Ik vind het gebrek aan openheid stuitend. Dit is de plek waar u verantwoording moet afleggen, niet in de pers of in een fractievoorzittersoverleg.’’



