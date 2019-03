Rijswijkse Sion: de contouren van de vroege geschiedenis naast een moderne woonwijk

Toch beginnen we met uw eigen geschiedenis.

,,Mijn vader is geboren en getogen in de kitswoning, de oude boerderij van Sion, die je op de foto net niet kunt zien. Mijn opa en oma woonden er. Mijn vader en moeder gingen op zondag op de koffie, de kinderen speelden de hele dag buiten.”



Speelden jullie tussen de tuinen?

,,Ja. Mijn vader had daar een kwekerij. We hadden een grote familie en alle kwekers van Sion kenden elkaar. Het was een hechte gemeenschap. Op mijn zestiende begon ik bij mijn vader in het bedrijf.”



Heeft u de kwekerij later overgenomen?

,,Het is altijd een familiebedrijf gebleven. Een samenwerking tussen mijn vader, broers, zwager en ik. Met zijn allen ben je sterker. Later zijn we bedrijfjes in De Lier en Honselersdijk begonnen, omdat uitbreiden in Sion niet mogelijk was.”



Wat is er overgebleven van de tuin?

,,De grond is verkocht aan de gemeente Rijswijk. Daar is later de Sionsgaarde gekomen, de sociale werkplaats. Die is inmiddels gesloopt. Alleen het kantoor staat er nog. De veranderingen in dit gebied volg ik nog altijd op de voet."