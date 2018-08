Rijswijkse tweedeklasser ziet jongensdroom uitkomen

Aan superlatieven geen gebrek, wanneer trainer Huib van Oostrom Soede aan het woord is over de komende bekerwedstrijd tegen Ajax. ,,We zijn klein, maar superambitieus. Dat dit op deze manier wordt beloond, is fantastisch.''



Vijf jaar geleden kreeg Van Oostrom Soede, die het trainerschap samen met nieuwkomer Michel van der Lee vormgeeft, het voor het zeggen bij de Rijswijkse voetbalclub, inmiddels 102 jaar oud. ,,Zonder mezelf op de borst te slaan: sindsdien gaat het ons voor de wind. We zijn drie keer kampioen geworden, we mochten dit jaar 29 nieuwe spelers verwelkomen. Iedereen wil hier bij horen.''



De komende wedstrijd tegen Ajax is voor Van Oostrom Soede een bevestiging dat het de ploeg voor de wind gaat. Maar voor arrogantie of laconiek gedrag geen plek in zijn selectie. ,,Wie afgelopen zaterdagochtend niet kwam trainen, hoeft er niet op te rekenen te worden opgesteld tegen Ajax.''