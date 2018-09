Rijswijkse verdachte van moord cafébaas Maassluis blijft vastzitten

,,Ik betreur wat er is gebeurd, maar ik heb hem absoluut niet gewurgd en vermoord”, zei de verdachte vandaag bij de Haagse rechtbank. Op 13 maart werd Boel ’s avonds dood aangetroffen in de Rijswijkse woning. Michael L. werd er door de politie in verwarde toestand gearresteerd. Het OM gaat ervan uit dat hij het slachtoffer heeft gewurgd. Volgens L. had hij alleen een woordenwisseling met het slachtoffer. Daarbij zouden ze samen gevallen zijn, en belandde de Rijswijker bovenop Boel. Die bleef dood liggen.

Een patholoog heeft zijn lichaam na de dood onderzocht. Uit haar sectierapport zou niet duidelijk blijken waardoor de caféhouder is overleden, meent de advocaat van Michael L. ,,Het is niet komen vast staan of het slachtoffer überhaupt door een misdrijf om het leven is gekomen'', zo zei hij vandaag bij de rechtbank. Een hartritmestoornis zou ook een oorzaak kunnen zijn. ,,Er zijn zoveel lezingen mogelijk.'' In de hals en op een halsketting van het slachtoffer werden ook geen DNA-sporen van de verdachte gevonden.

Ongeloofwaardig

Volgens het OM is het verhaal van L. over de ongelukkige val geen geloofwaardig scenario. Ook de rechtbank heeft er twijfels over. Een val biedt, zo was het voorlopig oordeel vandaag van de rechters, nog geen goede verklaring van de verwondingen die op het lichaam van Lian Boel zijn gevonden. Daarom houdt ze L., die al zes maanden vastzit, in voorarrest.

De rechtszaak wordt binnen drie maanden voortgezet. Lian Boel genoot in Maassluis bekendheid als eigenaar van café t Smitje in de Westwijk. Na zijn dood werd er een stille tocht voor hem gehouden. De tussentijdse rechtszitting werd woensdag bijgewoond door een twintigtal mensen uit Maassluis. Ze verlieten aangeslagen de rechtszaal.