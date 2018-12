Rijswijkse verdachte van moord cafébaas Maassluis ook met feestdagen in cel

Op 13 maart dit jaar werd Boel ’s avonds dood aangetroffen in een Rijswijkse woning. Michael L. werd er door de politie in verwarde toestand gearresteerd. Het OM gaat ervan uit dat L. het slachtoffer heeft gewurgd. Volgens L. had hij alleen een woordenwisseling met het slachtoffer toen ze de televisie van de muur haalden. Daarbij zouden ze samen gevallen zijn en belandde de Rijswijker bovenop Boel. Die bleef dood liggen.



Lian Boel genoot in Maassluis bekendheid als eigenaar van café ‘t Smitje in de Westwijk. Na zijn dood werd er een stille tocht voor hem gehouden. Op 10 januari 2019 wordt de zaak door de Haagse rechtbank inhoudelijk behandeld. De advocaat van Michael L. vindt dat er geen duidelijk bewijs is dat Boel door een misdrijf om het leven is gekomen. ,,Als de doodsoorzaak niet vaststaat, dan moet mijn cliënt het proces in vrijheid kunnen afwachten”, zei de advocaat. Na negen maanden zou daarom het voorarrest van Michael L. opgeheven moeten worden.



Uit het sectierapport blijkt ook volgens de advocaat dat Lian Boel door een val om het leven is gekomen of door hartfalen. De rechtbank meent echter dat er nog steeds duidelijke aanwijzingen zijn dat Michael L. verantwoordelijk is voor de dood van de cafébaas. Daarom blijft hij tot de zitting op 10 januari vastzitten.



