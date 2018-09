Rik emigreerde naar Engeland: 'Mijn toekomst is nu onzeker door Brexit'

In 2008 kwam Kate naar Nederland om als kleuterjuf op een internationale school in Den Haag te werken. Een jaar later leerde Rik haar via het internet kennen. Ze gingen samenwonen in Den Haag en kregen kinderen. Maar Kate kreeg heimwee en wilde terug naar Engeland. ,,Ze miste haar familie. Vooral op de momenten dat ze als ouder even hulp nodig had om iets te regelen of gewoon morele support nodig had die een moeder alleen van haar moeder kan krijgen'', weet Rik. De stap was groot, maar voor Rik en Kate was het duidelijk: ze gingen emigreren naar Engeland.



Er kwam echter een kink in de kabel toen de Engelsen in 2016 voor de brexit stemden. ,,We waren erg geschokt. Het huilen stond ons nader dan het lachen. Wij leefden in zo'n internationale gemeenschap die over de grenzen heenkijkt. Het idee dat mensen tegen meer samenwerking waren, was erg frustrerend.''



De schok werd nóg groter toen Rik en Kate hoorden dat de ouders van Kate overwogen om voor de brexit te stemmen, ondanks dat hun kleinkinderen twee nationaliteiten hebben. ,,Ik heb ze uiteindelijk weten te overtuigen om het niet te doen.''