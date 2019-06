Rinus & Cesar van Golden Earring blikken terug op Rock Palace: ‘Faillissement is schuld van iedereen’

VideoEen van de grootste muziekinstrumentenketens in het land, Keymusic, is failliet. Onder de keten valt ook Rock Palace, de iconische muziekwinkel aan de Torenstraat in Den Haag. Drummer Cesar Zuiderwijk en bassist Rinus Gerritsen vertellen ons wat het Rock Palace voor hen betekend heeft, vertellen mooie verhalen van toen en nu en vertellen hoe zij kijken naar het feit dat hun iconische muziekwinkel nu failliet is.