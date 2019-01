Rioolwagen richt ravage aan op Delftselaan

Schiedamse bedreiger Arnoud van Doorn ook in België gezocht

9:37 Schiedammer Danny F. die in Nederland wordt vervolgd voor het bedreigen van het Haagse raadslid Arnoud van Doorn, wordt ook in België gezocht. Dat land heeft om zijn uitlevering gevraagd. Hij is daar veroordeeld tot een celstraf in een drugszaak.