Risico's rond renovatie Binnenhof kunnen leiden tot vertraging en hogere kosten

Juweliers­zaak in Den Haag weer overvallen, politie zoekt in omgeving naar verdachte

Op de Dierenselaan in Den Haag is donderdagavond een juwelierszaak overvallen. De politie is op zoek naar de verdachte en heeft en een mogelijke betrokkene aangehouden. Het is al de tweede keer dit jaar dat de winkel wordt getroffen door een overval.

20:14