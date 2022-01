Rita Verdonk keert terug in de politiek en sluit zich aan bij Richard de Mos

Rita Verdonk wordt de running mate van Richard de Mos bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. ,,Rita spreekt net als wij de taal van de gewone mensen in de straat en lost graag problemen op”, zegt De Mos.

De oud-minister en het voormalig Tweede Kamerlid voor de VVD maakt na jaren weer haar rentree in de politiek. Ze komt achter Richard De Mos op plek twee van de kieslijst van Hart voor Den Haag. ,,Met Rita Verdonk halen we een dijk van een politica in huis‘’, zegt hij. ,,Als minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie was Verdonk ongekend populair en sprak ze de taal van de gewone man en vrouw in de straat”, aldus de lijsttrekker van de partij.

Verdonk zegt ontzettend veel zin te hebben om zich namens de grootste partij in te zetten voor de stad Den Haag. ,,Ik volg Richard al jaren. Hij heeft een tomeloze inzet, een ijzeren discipline en is altijd bezig om ‘zijn’ stad vooruit te helpen. Daar draag ik heel graag mijn steentje aan bij”, aldus Verdonk, die door De Mos is gevraagd om zich bij de fractie aan te sluiten. ,, Ik woon nu 2,5 jaar in Den Haag en heb momenteel niks om handen. Ik zou voor Hart voor Den Haag heel graag nog iets bestuurlijk willen doen, als wethouder of als gemeenteraadslid’’

Beklaagdenbankje

De grootste partij van Den Haag heeft momenteel negen zetels, maar hoopt na maart met 14 of 15 zetels in de raad te zitten. ,,Nu Verdonk is gepresenteerd, komen we binnenkort met een vuistdik verkiezingsprogramma en een geweldig sterke kandidatenlijst om onze ambitie, nog groter worden bij de gemeenteraadsverkiezingen én de stad weer besturen, te realiseren”, zegt De Mos.

Dat de partijleider en andere leden van Hart voor Den Haag nog altijd in het beklaagdenbankje zitten en door het Openbaar Ministerie beschuldigd worden van omkoping en corruptie heeft Verdonk niet weerhouden. ,,We hebben daar goed over gesproken‘’, zegt ze. Wat mij betreft is het simpel in Nederland is iedereen onschuldig tot het tegendeel bewezen is.’’

Toen verslaggevers van deze krant partijleider De Mos enkele weken geleden vroeg naar de op handen zijnde politieke alliantie ontkende hij glashard: ‘nonsens’. Ook Rita Verdonk liet toen weten dat er helemaal niets van waar was.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.