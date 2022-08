Rita Verdonk ziet maar één mogelijkheid: ‘Mark Rutte is echt over zijn houdbaarheidsdatum heen’

Als Rita Verdonk in het verleden meer geduld zou hebben gehad, was ze misschien wel de eerste vrouwelijke premier van Nederland geworden. Althans, dat zegt de oud-minister zelf in een gesprek met EenVandaag . ,,Of het Torentje nog steeds lonkt? Nee, dat is echt voorbij. Ik vind het fantastisch om hier in Den Haag in de gemeenteraad te zitten.”

Verdonk is sinds begin dit jaar actief bij Hart voor Den Haag, de lokale partij van Richard de Mos. Op 6 januari maakte ze haar onverwachte terugkeer in de politiek bekend. Voor de gemeenteraadsverkiezingen werd ze gepresenteerd als de ‘running mate’ van De Mos.

Hart voor Den Haag werd met 30.988 stemmen (17%) de grootste partij van Den Haag, maar belandt alsnog in de oppositie. Andere partijen sluiten Hart voor Den Haag uit, onder meer vanwege het lopende corruptieonderzoek naar partijleider De Mos.

Zo zal Verdonk de komende vier jaar vanuit de oppositie haar stem moeten laten horen in het ‘andere’ Den Haag, waar ze niet van iedereen een warm welkom kreeg. ,,Ze zijn gewoon bang voor je”, zegt ze tegen EenVandaag. ,,Ik heb al een keer meer stemmen gehad dan Mark Rutte. Stel je voor dat je hier je schouders eronder gaat zetten in Den Haag en dat levert resultaat op voor Hart voor Den Haag...”

Het gesprek met Rita Verdonk gaat al snel over haar oud-collega Mark Rutte. Ze verloor van hem in 2006 de strijd om het lijsttrekkerschap van de VVD, maar haalde bij de opvolgende verkiezingen meer stemmen dan de huidige premier. Na een roerige periode brak ze een jaar later met de partij, waarna ze in 2008 doorging met haar nieuwe politieke beweging Trots op Nederland.

Als Verdonk nu terugkijkt op die periode had ze één ding anders gedaan: ,,Ik denk dat ik wat meer geduld zou hebben gehad. Dat is wel het grote verschil. Er zijn natuurlijk genoeg VVD’ers die toen tegen mij gezegd hebben: ga een tijdje door Europa, ga een tijdje dit of ga een tijdje dat. Ik had misschien toch even op een andere functie moeten gaan zitten. Misschien was ik dan wél de eerste vrouwelijk premier van Nederland geweest. Wie zal het weten?”

Quote Mark Rutte is echt over zijn houdbaar­heids­da­tum heen. Er is maar een mogelijk­heid: Mark moet weg Rita Verdonk

Volgens Verdonk gaat het momenteel ‘heel slecht’ met de VVD. ,,Mark Rutte is echt over zijn houdbaarheidsdatum heen. Er is maar een mogelijkheid: Mark moet weg. Als je ziet wat voor - zoals ik dat dan noem - achterstallig onderhoud er is in de samenleving op allerlei gebieden... Ja, het is triest.” Heerst er nog rancune richting haar oud-collega? ,,Mark en ik hebben allang een aantal zaken met elkaar uitgesproken. Ik zeg dit gewoon heel zakelijk. De langstzittende premier? Dat is hartstikke fijn voor hem.”

,,Of ik het zelf had volgehouden als langstzittende premier? Het zou in ieder geval nooit mijn doel geweest zijn”, vervolgt de Haagse politicus. ,,Mijn doel was anders geweest, namelijk om te zorgen dat Nederland er goed voor zou staan op het moment dat ik zou vertrekken. Ik vind het heel jammer om te zien dat het in dit geval niet zo is. Er is een groot personeelstekort, er is een woningnood. Dat is niet alleen de schuld van Mark Rutte, wel van zijn kabinet natuurlijk.”

Dat ze destijds niet in het Torentje belandde, vindt ze ‘ergens wel jammer natuurlijk’. ,,Ik vond het als minister al een fantastische functie en als premier ben je helemaal de leider. Of het Torentje nog steeds lonkt? Nee, dat is echt voorbij. Ik ben met pensioen en ik doe andere dingen. Ik vind het fantastisch om hier in Den Haag in de gemeenteraad te zitten. Soms heb je dromen die niet doorgaan.”

Quote Dan staat er iemand met een fakkel bij Sigrid Kaag in de straat en is het ‘och jee’ en we moeten er weken over lezen Rita Verdonk

Verdonk werd samen met Geert Wilders en Ayaan Hirsi Ali als één van de eerste bewindspersonen zwaar beveiligd. Ze vindt het jammer om te zien dat dat tegenwoordig steeds vaker gebeurt. ,,Maar in mijn tijd werd er niet zoveel over gesproken als nu. Wilders zit intussen al 25 jaar in de beveiliging. Daar wordt helemaal geen woord meer aan vuil gemaakt. En dan staat er iemand met een fakkel bij Sigrid Kaag in de straat en het is ‘och jee’ en we moeten er weken over lezen. Ik vind het ook wel heel vaak dubbel. Ik zeg niet dat het erbij hoort, maar zaken moeten wel in een goed perspectief gezet worden.”

