Ritje met de Haagse tram of bus wordt fors duurder

Wie in de bus of de tram een los kaartje koopt, is voortaan geen 2,50 maar 3,00 euro kwijt. Een dagkaart moet 7,10 euro gaan kosten (is nu 6,50 euro). Ook het opstaptarief in het openbaar vervoer (van 90 naar 96 cent) en de kilometerprijs (15,7 naar 16,6 cent), moeten straks flink omhoog gaan, staat in een brief van de regionale vervoersautoriteit.



Fractieleider Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij is geschrokken van de voorstellen die hij op de website van de Metropoolregio moest lezen. Hij vraagt het Haagse college om uitleg ,,Tariefsverhoging leidt tot verlies van reizigers, terwijl we juist willen dat meer mensen de tram of de bus nemen! Zo jaag je mensen het openbaar vervoer uit.’’