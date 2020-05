Ritje met de tram wordt misschien nooit meer hetzelfde: ‘Maar je moet ov nu niet duurder maken’

Toen Jaap Bierman in 2014 bij de HTM begon, had het Haagse vervoersbedrijf het lastig. De afgelopen 6 jaar heeft de directeur hard gewerkt om daar verandering in te brengen. En dat is hem aardig gelukt: het aantal reizigers groeide fors, de waardering van de reizigers steeg en de HTM is nu een financieel gezond bedrijf. Maar door de coronacrisis is alles plotseling weer anders. Het imago van het ov heeft een flinke knauw gekregen en de inkomsten zijn dramatisch gedaald.