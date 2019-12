‘Rivalen’ samen één bij fakkeloptocht door Scheveningen: ‘Zit een stukje woede onder de mensen’

Een paar honderd mensen lopen vanavond mee in een fakkeloptocht door Scheveningen. De optocht is niet een alternatief voor het traditionele vreugdevuur dat eerder deze maand werden afgeschaft, maar om deze ‘positief te ondersteunen’.

Om 19.00 uur verzamelden een paar honderd mensen zich op het Van Sint Aldegondeplein in Scheveningen om gezamenlijk met fakkels in de hand langs plekken te lopen waar vroeger tijdens kerstbomenjacht vreugdevuren werden georganiseerd. Voor de tocht zijn driehonderd fakkels beschikbaar gesteld.

De sfeer zit er goed in. Aan de optocht doen ook veel ouders met kinderen mee. Tussen de mensen rijdt een soort praalwagen waarop Scheveningers staan te hakken. Aan de kant stonden bij vertrek mensen te applaudisseren.

Eén van hen is de 42-jarige Stephan van der Kolk die samen met zijn zoontje Sem te tocht aanschouwt. De Scheveninger is de directeur van een basisschool in het vissersdorp. Volgens hem is de fakkeloptocht geen feestje of een bijeenkomst met een rauw randje, maar een statement. ,,Want de gemeente denkt niet mee, heeft het uit de hand laten lopen en laat ons aan ons lot over.”

Onregelmatigheden

Nadat er een streep door de vreugdevuren werd gezet begin deze maand zijn er onregelmatigheden in Scheveningen, maar ook in andere wijken als Duindorp en Laak. Zo werden vannacht nog twee jongeren aangehouden, nadat er zwaar vuurwerk naar een politiewagen was gegooid. ,,Er zit wel een stukje woede onder de mensen. Maar vanavond is het toch wel een feestje, want Scheveningers en Duindorpers zijn één. Ze zijn nu wel een team.”

Tussen Duindorp en Scheveningen was er tijdens het bouwen van de vreugdevuren altijd rivaliteit. Aan de bouw hing een ‘wedstrijd’: want wie had de hoogste stapel. Of het vergelijkbaar was met Ajax en Feyenoord? ,,Ja, maar nu trekken we samen op bij deze tocht. Dat saamhorigheidsgevoel voelt wel goed.”