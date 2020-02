Rivaliteit kan afmattend zijn, maar haalt soms het beste naar boven, deze kunstenaars wisten daar alles van

Het duizelt hem bij de etalage van een Amsterdamse kunsthandelaar. Voor zijn neus prijkt een schitterend stadsgezicht in de sneeuw, geschilderd door zijn eeuwige rivaal Breitner. 'Ik dacht', zal Israels later bekennen, 'ik schei er mee uit. Tegen zulk werk kun je toch niet opschilderen'. Dat is, in het voorjaar van 1892, een van de sleutelmomenten in het leven van en in de rivaliteit tussen twee Haagse jongens die aan het einde van de 19de-eeuw, hun stempel drukken op de Nederlandse schilderkunst.