Rivierwater van Dunea gaat nieuwe mall koelen

Het waterbedrijf levert hiermee voor het eerst aquathermie. Volgens Dunea krijgt de mall bij oplevering in 2020 te maken met een warmte-overschot door alle lampen en winkelend publiek. Die warmte wordt opgeslagen in de grond om te hergebruiken als het gebouw verwarming nodig heeft. Als er koeling nodig is, gaat Dunea een rol spelen. ,,Het water dat vanaf de rivieren Maas en Lek naar de duinen wordt gepompt om drinkwater van te maken, is in de winter zo koud dat het via een warmtewisselaar met gemak water uit de warmteopslag kan laten afkoelen, zonder dat dit nadeel oplevert voor de drinkwaterproductie'', zegt directeur Wim Drossaert. ,,Die kou wordt ook opgeslagen in de grond en weer gebruikt in de zomer.‘’



De gemeente Leidschendam-Voorburg droeg subsidie bij aan de haalbaarheidsstudie. Wethouder Nadine Stemerdink: ,,We kijken of aquathermie ook een rol kan spelen bij het vervangen van aardgas in bestaande bouw en nieuwbouw.”



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!