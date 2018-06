RIVM-onderzoek naar Haagse rat dit jaar rond

Volgens het Meldpunt Rattenoverlast Den Haag ondervinden stadswijken als Transvaalkwartier, Spoorwijk, Schilderswijk en Laakkwartier relatief veel problemen van de knagers. Ook het Binnenhof wordt al jaren geplaagd door ratten. De beesten duiken onder meer op rond de Hofvijver, maar ook in de wijken als bijvoorbeeld sprake is van breuken van rioleringen. Ze hebben het in de wijken prima naar hun zin.



,,Er ontstaan rattengangen in de tuinen. Het probleem is vervolgens dat er mensen zijn met kippen of konijnen in de tuin, en mensen die brood strooien voor de vogels. Maar denk ook aan rondzwervende vuilniszakken’’, aldus een zegsman van het Haagse meldpunt.



Het RIVM noteert sinds 2014 voor twintig steden, waaronder Den Haag, Amsterdam, Eindhoven en Roermond, het aantal rattenmeldingen per kwartaal. Dat aantal groeit in een verschillende steden, constateert het RIVM. ,,Op dit moment onderzoeken we wat de mogelijke redenen hiervoor zijn’’, zegt RIVM-onderzoeker Miriam Maas.



Nog dit jaar verwachten de onderzoekers hun bevindingen rond te hebben.



Volgens het meldpunt is de rattenoverlast in Den Haag al jaren stabiel, maar de gemeente stelt vast dat er in veel wijken sprake is van overlast. ,,We nemen dan ook maatregelen om die overlast te beperken’’, aldus de gemeente.