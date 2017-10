RKAVV woest na negeren tips over diefstal

In een reactie zegt de politie uit te zoeken wat er aan de hand is, want zo erkent ze: ,,als er daderindicatie is doen we altijd verder onderzoek. ,,Mogelijk is er een standaardbrief verstuurd, we zoeken het uit, aldus een politiewoordvoerder.

Opbergruimte

De diefstal gebeurde al even geleden, op 28 september. Twee mannen van de Leidse tegenstander werden op heterdaad betrapt bij de opbergruimte na afloop van een zaalvoetbalwedstrijd. Bestuursleden volgden een van de spelers naar de auto en spraken hem aan. In reactie daarop scheurde de auto weg. Het kenteken werd genoteerd en de politie ingeseind.



Niet veel later werd in Leidschendam het merendeel van de gestolen waar teruggevonden, al ontbreekt nog wedstrijdkleding en wat voetballen. ,,Die dachten natuurlijk ook dat de politie achter ze aan zou komen’’, zegt Van Rossen.



Via het digitale wedstrijdformulier zocht RKAVV vast uit wie er bezoek was geweest. ,,Dat zijn er acht, een van die namen moet toch wel corresponderen met de club’’, zegt voorzitter Van Rossen.



Ook Lugdunum werd ingelicht. Dat leidde recent tot een eerste reactie dat ze geschrokken is van het bericht en ‘er achter aan gaat’.



Intussen staat er wel al een bezoek van RKAVV aan de tegenstander op de planning. Van Rossen is van plan hierover contact op te nemen met de KNVB over hoe de club moet handelen. ,,Want je kan je wel voorstellen dat het niet helemaal lekker voelt om straks een wedstrijd tegen ze te spelen.’’