Rob (64) wordt ook wel mister Zuiderpark genoemd: ‘Ik heb hier gewoon iets mee’

Den Haag: Boerenac­tie in Zuiderpark feit, overleg over invulling

De actie van Farmers Defence Force (FDF) in het Zuiderpark op zaterdag 11 maart is een feit, bevestigt de gemeente Den Haag vrijdag. Wel vindt er volgens een woordvoerder nog steeds overleg plaats over de omvang en invulling van de demonstratie.