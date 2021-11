Rob Bolland blikt terug op een leven lang muziek: ‘Als ik niet ziek was geworden had ik dit nooit gedurfd’

Voor wat voorlopig in de wijde omgeving weleens het laatste legale feestje in de avonduren kan gaan worden, hebben zich zaterdag bij JJ Music House ongeveer 150 mensen verzameld. ,,Ja, ja", glundert eigenaar Aad van Jole aan het einde van de middag, ,,het is wat je noemt volle bak.” De 65-jarige eigenaar van het befaamde popcentrum aan de rand van Zoetermeer had niet anders verwacht: ,,Voor veel van onze vaste bezoekers is dit puur jeugdsentiment. Ik bedoel: de eerste single die mijn vrouw Ingrid ooit kocht was van Bolland & Bolland.”