Rob experimenteert er op los bij tuinvereniging Zonnegaarde: ‘De kiwibes is echt een geweldige plant’

Rob tuiniert inmiddels bijna 30 jaar op tuinvereniging Zonnegaarde in Den Haag. De laatste vier jaar is hij zich steeds meer gaan verdiepen in de kiwibes. ,,Ik kwam op het idee voor deze tuin omdat mijn zoon destijds dol was op schooltuinieren. Het grappige is dat hij hier nooit iets heeft gedaan, maar ikzelf vond het steeds leuker worden. Het was ooit een siertuin, maar ik heb het veranderd naar een typische volkstuin met ongeveer 90 procent groenten en fruit. En dan met name fruit, omdat dat een stuk makkelijker is. En ik proef ook echt het verschil met fruit uit de winkel. Omdat ik het pas pluk als het echt rijp is, zit er veel meer smaak aan.”