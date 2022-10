Rob ging tijdens de Tweede Wereldoorlog met de kindertrein naar Wenen: ‘Had de tijd van mijn leven’

Geen vuurwerk­ver­bod in Den Haag, wel meer vuurwerk­vrije zones

De gemeente Den Haag is niet van plan om bij de komende jaarwisseling mensen overal te verbieden vuurwerk af te steken. Zo’n verbod is volgens de gemeente heel moeilijk te handhaven. Wel is het op meer plekken binnen de stad verboden om vuurwerk af te steken. De stad telt met oud en nieuw 53 vuurwerkvrije zones.

18:41