Robbie Hilbrink is de knapste man van het Haagse strand

Bezoekers van het strand konden een aantal weken stemmen op hun favoriete Beach Hunk of Beach Babe. Eén voorwaarde: hij of zij moest werkzaam zijn bij een Haagse strandtent. De wedstrijd leidde uiteindelijk tot veertien genomineerden. Hilbrink, werkzaam bij De Waterreus in Scheveningen, veroverde een kwart van de stemmen en liet daarmee de andere knappe Hagenezen achter zich.



Hilbrink zelf is blij verrast met de prijs, zo zegt hij tegen Indebuurt. ,,Het begon allemaal als een grap maar mensen op het terras begonnen me van de actie te herkennen. De bokaal komt eerst op de bar te staan en daarna krijgt hij een mooi plekje bij mij thuis.”