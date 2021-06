Robert van Asten wederom gekozen als lijsttrekker van D66 Den Haag: ‘Tijd voor duidelijke keuzes’

Het is niet de eerste keer dat Van Asten als lijstrekker wordt gekozen. In 2018 was dat ook al zo. Hij werd vervolgens wethouder voor mobiliteit, cultuur en strategie.



Nu duidelijk is dat Van Asten bovenaan staat kan ook de rest van de kandidatenlijst worden samengesteld. ,,Ik kijk er naar uit om met een divers en daadkrachtig team aan de toekomst van Den Haag te gaan werken”, aldus Van Asten. ,,We zullen alle soorten Hagenaars, jong en oud, nodig hebben om de uitdagingen waar de stad voor staat het hoofd te bieden. Samen maken we de duidelijke keuzes die Den Haag zo hard nodig heeft.”



Aspirant-raadsleden kunnen zich vanaf 1 juli tot en met 30 augustus aanmelden.