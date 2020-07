Robèrt van Beckhoven opent bakkerij in Leidschendam

De bakkerij wordt onderdeel van FRESH, een deel van de Mall of the Netherlands waar uitsluitend restaurants en winkels met versproducten te vinden zijn. Bezoekers kunnen niet alleen lekkers kopen van Van Beckhoven, maar in de cursusruimte ook zelf zien en beleven hoe de bakkersproducten worden gemaakt. Ze zien het team van Van Beckhoven live in actie met brood, patisserie en chocolade. Bij kijken hoeft het niet te blijven, want er kan ook geproefd worden en er worden cursussen aangeboden.

De bakker zelf heeft er alvast zin in. ,,Wij denken dat het concept van zien, ruiken, proeven en het bieden van de hoogste kwaliteit heel goed past bij Westfield Mall of the Netherlands. Dit is een plek waar wij mensen echt kunnen vertellen en laten zien wat wij doen. Ondanks de COVID-19 pandemie geloven wij nog steeds heel sterk in het project. Sterker nog: de pandemie laat ons juist zien hoe belangrijk het is om mooie momenten met elkaar te beleven. Samen bakken, ervaren, genieten en kennismaken met ambachtelijke producten. Ik ben ervan overtuigd dat dat nooit verdwijnt.”