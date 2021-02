Robert vermaakt zich, maar: ‘Ik heb de sneeuw wel gezien, laat nu de lente maar snel komen’

Tot de coronacrisis begon was u een veelgevraagd docent in gastvrijheid. Is dat een dagtaak dan?

,,Wel als je over de hele wereld trainingen in gastvrijheid, etiquette en op het gebied van wijn geeft. Ik ben jaren uitgezonden door vrijwilligersorganisatie PUM Nederland om in het buitenland scholing te geven. Daardoor heb ik tenminste zestien landen bezocht. Zo heb ik in Bolivia, Gambia, Ethiopië, Armenië, Thailand, Vietnam, Egypte en de Oekraïne trainingen gegeven. Dat reizen is intensief, maar kennisoverdracht aan mensen, vooral aan jongeren, is niet alleen leuk, maar ook dankbaar werk. Ook geef ik die trainingen in ons land. Net zo graag.”