Robin Hood, bandiet of The Joker: Opa van Steven had een leidende rol in Haags verzet, maar wat deed hij precies?

Kunstenaar Steven van Lummel ging op zoek naar het verhaal van zijn opa die - zo bleek pas na zijn dood duidelijk - een rol in het verzet had gespeeld in Den Haag. Maar wat deed hij daar precies? Was het zijn drijfveer om anderen te helpen of probeerde hij ook voor zichzelf een graantje mee te pikken van zijn heldendaden? De waarheid zal waarschijnlijk ergens in het midden liggen.