Robotstofzuigers moeten werkdruk van thuiszorgmedewerkers verlichten

Ondersteuning

Om te testen of de robotstofzuigers ook echt helpen worden er in Den Haag en Amsterdam een jaar lang 100 robotstofzuigers ingezet bij mensen die hulp bij het huishouden ontvangen als onderdeel van de Wmo. ,,Technologie is een middel om de kwaliteit van leven, en in dit geval van werken te verbeteren”, legt wethouder Kavita Parbhudayal van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid en aanjager van zorginnovatie uit. ,,We zien enorme kansen. Door technologie te koppelen aan de thuiszorg verwachten we zorg en ondersteuning slimmer te kunnen organiseren.”