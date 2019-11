ROC Mondriaan gaat opleiden voor luxe shops

Kim Wilde is terug (en gaat niet meer weg): ‘Ik vind zingen weer leuk’

2 november Op 22 november staat Kim Wilde in de grote zaal van het Paard. In de jaren tachtig bestormde de popdiva de hitlijsten met nummers als Kids in America en Cambodia. Na een sabbatical van enkele jaren, besteed aan moederschap en tuinieren, liet ze in 2003 weer van zich horen. Vorig jaar verscheen haar veertiende studioalbum en de inmiddels bijna 60-jarige zangeres denkt voorlopig niet aan stoppen.