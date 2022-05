ROC Mondriaan in rijksmonument aan Meppelweg: ‘Creëren er eigenlijk een mini-ROC’

Weet je dat langwerpige gebouw aan de Meppelweg op nummer 339? In dat pand wat een rijksmonument is, opent over een paar maanden een vestiging van ROC Mondriaan. In september opent het opleidingsinstituut in het gebouw de School voor Entreeopleidingen, de School voor Begeleiding, Advies en Schakeltrajecten (BAS), (her)oriëntatietrajecten en schakeltrajecten taal voor jongeren die nieuw zijn in Nederland.