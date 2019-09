Rock around the clock bij muzikaal feestje in Kijkduin

Wat kunnen we zondag verwachten?

,,Een feest voor muziekliefhebbers. We hebben vooral veel aandacht voor muziek uit de vorige eeuw, maar er is ook ruimte voor muziek anno 2019. Zo bieden we jonge talenten een kans om op te treden. Zondag staan onder meer Shadowhead, Jolanda van Greuningen, MARS en Yenney op het programma. Het is eigenlijk altijd op de boulevard. Dat is heel leuk, want dan zie je van alles voorbijkomen. Sommige mensen komen in van die grote oude Amerikaanse auto’s en anderen komen in petticoat.’’