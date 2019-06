Rock Palace dreigt failliet te gaan: ‘We hebben verloren van internetverkoop’

Anouk. César Zuiderwijk en Rinus Gerritsen van The Golden Earring. De Kraaijen. Tim Akkerman. Spike van Direct. Alle Haagse muziekhelden waren klant van de gitaarwinkel in het centrum van de hofstad. Ze kochten er niet alleen wat ze nodig hadden, kwamen er ook samen, probeerden instrumenten uit. Tim Akkerman werkte er zelfs voor hij doorbrak met Di-rect.

Vanmiddag is er nog een laatste gesprek met de banken, maar bij Rock Palace gelooft niemand dat dat nog iets zal opleveren. Medewerker Denny Badri verwacht dat eind van de week de deur definitief op slot gaat. ,,We hebben het verloren van verkopen via internet’’, zegt hij.

Officieel is het nog niet. Vanuit het hoofdkantoor werden vrijdag de financiële problemen zelfs nog met kracht ontkend.

Lege winkel

De werkelijkheid is wel dat de afgelopen weken de meeste leveranciers hun spullen al uit de winkel haalden. Badri zit inmiddels in een bijna lege winkel te werken.

De Hagenaar werkt elf jaar in de winkel. Zijn oom werkte er ook, net als nog een neef. Het benadrukt de sfeer van Rock Palace. Familiair. Huiselijk. Precies zoals de bandleden van Golden Earring wilden toen ze in 1985 Rock Palace openden, een ontmoetingsplek voor muzikanten. En zo was het jarenlang ook, met zelfs optredens nog van internationale artiesten als Bon Jovi. Het inspireerde steeds weer nieuwe muzikanten in spé een bandje te beginnen.

De afgelopen jaren zag Badri zijn winkel de afgrond in glijden. Van de vijftien medewerkers die de muziekwinkel telde toen hij in dienst kwam, zijn er nog vier over. Badri gelooft dat de overname door een Belgische keten Keymusic niet goed heeft uitgepakt. Zo zijn er kansen blijven liggen op het gebied van marketing en inkoop. ,,We hadden bijvoorbeeld onze naam moeten houden. Rock Palace was een begrip. Keymusic zegt niemand wat. Maar eerlijk gezegd, we hadden het er niet mee gered als onze naam wel was blijven bestaan. De onlineverkoop via andere giganten hebben ons gewoon de das omgedaan.’’

Filialen

Keymusic heeft bij elkaar twintig muziekwinkels in Nederland en België. Een van de filialen is de voormalige Feedback in Rotterdam-Noord. Die winkel was net als in Den Haag een begrip en is de grootste van alle winkels.

In 2014 werd de naam van Rock Palace officieel gewijzigd in Keymusic. Toen gingen de vier Nederlandse filialen van Rock Palace en Feedback Muziek samen met het Belgische Keymusic.