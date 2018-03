Rockband Speakeasy winnaar Talent Event

Het was een spannende eindstrijd in het Paard, waar de vijf finalisten hun achterban flink hadden gemobiliseerd. Volgens de jury was het de enorme verscheidenheid aan acts die de keuze lastig maakte. Zo begon de finale met urban-muziek van de rapper JxCk Abstract. Begeleid door een dj beschreef hij zijn ervaringen op straat. Tussen alle stoere teksten door droeg hij de finaleplaats op aan zijn moeder.

Daarna was het de beurt aan de 15-jarige Louise de Zeeuw, een singer-songwriter die pas een jaar geleden is begonnen met het schrijven van liedjes. Haar nummers waren klein en breekbaar en vormden dan ook een enorm contrast met de geluidsmuur die Speakeasy en zijn flamboyante zanger Tom de Bruijn daarna opzette. Vervolgens was het de beurt aan singer-songwriter Sophie Voogd die veel melancholie verpakte in haar teksten. Rockband Beyond the Moon - over twee weken al te zien in de Amsterdamse Melkweg! - sloot de waaier af.